Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции. Ждём Ваши варианты!)
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Тех задание. Необходима творческая идея для создания логотипа-как личный бренд . Область применения климо-штамп-выжигание-гравировка на деревянных изделиях. Идея изготовления фирменных деревянных изделий + обучение работы с деревом так и мастер классы. Имя Владимир Пивоваров - Vladimir Pivovarov P.S от клиента верю в прошлые жизни, силу рода, ангелов и.т.д
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