Логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка1856 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$30

Тех задание. Необходима творческая идея для создания логотипа-как личный бренд . Область применения климо-штамп-выжигание-гравировка  на деревянных изделиях. Идея изготовления фирменных деревянных изделий + обучение работы с деревом так и мастер классы.  Имя Владимир Пивоваров - Vladimir Pivovarov P.S от клиента верю в прошлые жизни, силу рода, ангелов и.т.д

3 года назад
Bokhann
24 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
#1
Предоставил дополнительные материалы, логотип попал в пожелания
Никита ответственный заказчик с которым приятно и легко работать! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Михаил
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алёна
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Софья
74 года
5 лет в сервисе
Была
7 часов назад
61 отзыв
3 года назад
Татьяна
53 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
3 года назад
Денис
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
41 отзыв
3 года назад
Анастасия
40 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Елена
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
53 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
151 отзыв
3 года назад
Жени
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
31 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
51 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Родион
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
28 отзывов
3 года назад
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
Ірина
54 года
4 года в сервисе
Была
4 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Константин
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
68 отзывов
3 года назад
Ярослав
21 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа Торг. марки керамических обогревателей

    $10

    Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции. Ждём Ваши варианты!)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    [b]TM Molecule Ozone. В основном будет использоваться на промышленном оборудовании, которое применяется для очистки воды и воздуха с помощью озона. Логотип может включать только одно слово - Molecule, если Лого будет так лучше смотреться [/b]

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать логотип

    Название компании:   Колибри Род деятельности компании:  Наркологическая клиника Из каких элементов должен состоять логотип:[list][*]не ограничиваем вас, нужно нарисовать то, как вы это видите![/list][list][*]Цветовая гамма должна быть:  #42CFC2; #304990[/list][list][*]простой,  лаконичный[*]минималистичный[*]современный[/list][u]Присылайте свои варианты в jpeg формате для просмотра![/u]

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Предложить вариант логотипа для интернет магазина

    $15

    Для интернет магазина предложить вариант логотипа  магазин: http://salemobil.ru/ ссылки на примеры в текстовом документе. так же ваши любые варианты, главное что бы он был выделяющимся в шапке и под цветовую стилистику дизайна сайта.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад