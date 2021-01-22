Перевести логотип в svg

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки415 просмотров
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Нужно перевести логотип в формат svg. Логотип является надписью, ничего кроме букв там нет. Шрифт Anja Eliane. 

3 года назад
mark500
Леонид 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$4
1 день
Задача была выполнена быстро и качественно. При необходимости обращусь ещё.
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