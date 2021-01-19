Нарисовать логотип

Нужен редизайн логотипа. Есть старый логотип нужно переделать логотип сохранив узнаваемость и чтобы вписывался на сайт (safetile ru). Основное лого нужно 3 к 1, сделаем 3-4 прототипа/макета один утвердим, который будем дорабатывать и на его ...