Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок435 просмотров
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Необходимо нарисовать логотип. Смотрите вложение, первая буква "А" на пирамиде должна располагаться на 9 ступени (приблизительно в центре всей пирамиды), вторая "А" должна быть на 7 ступени. Пирамида - египетская, но без камней. Можно поиграть ракурсом.  

3 года назад
prihodchenkooo
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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