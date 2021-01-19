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Необходимо нарисовать логотип. Смотрите вложение, первая буква "А" на пирамиде должна располагаться на 9 ступени (приблизительно в центре всей пирамиды), вторая "А" должна быть на 7 ступени. Пирамида - египетская, но без камней. Можно поиграть ракурсом.
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