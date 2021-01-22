Создание логотипа для интернет магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок742 просмотра
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Нужен логотип для интернет магазина https://domovenok-store.ru/

3 года назад
karinakieva
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
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  • Логотип

    [b]TM Molecule Ozone. В основном будет использоваться на промышленном оборудовании, которое применяется для очистки воды и воздуха с помощью озона. Логотип может включать только одно слово - Molecule, если Лого будет так лучше смотреться [/b]

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    3 года назад

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    Название компании:   Колибри Род деятельности компании:  Наркологическая клиника Из каких элементов должен состоять логотип:[list][*]не ограничиваем вас, нужно нарисовать то, как вы это видите![/list][list][*]Цветовая гамма должна быть:  #42CFC2; #304990[/list][list][*]простой,  лаконичный[*]минималистичный[*]современный[/list][u]Присылайте свои варианты в jpeg формате для просмотра![/u]

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