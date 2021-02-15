Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен56 заявок2278 просмотров
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#1$30

Название компании:   Колибри

Род деятельности компании:  Наркологическая клиника

Из каких элементов должен состоять логотип:

  • не ограничиваем вас, нужно нарисовать то, как вы это видите!
  • Цветовая гамма должна быть:  #42CFC2; #304990
  • простой,  лаконичный
  • минималистичный
  • современный
Присылайте свои варианты в jpeg формате для просмотра!
3 года назад
Smetskiy
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2 года назад
Победитель конкурса
s_el
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3 года назад
#1
Елена применила все рекомендации и сделала прекрастный логотип для компании. Рекомендую!
Рекомендую Евгения как надежного заказчика. Спасибо за сотрудничество!
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