mary_create

Привет! Меня зовут Мария, я занимаюсь созданием дизайнов, логотипов, иконок, презентаций .Владею навыками работы в Adobe Photoshop и Illustrator. Также рисую на графическом планшете.
Ищу работу для развития и усовершенствования уже имеющихся навыков, получения новых, самореализации, и финансового заработка.
В своей работе я придерживаюсь:
1. Внимательность к деталям
Я с особой тщательностью подхожу к выполнению работы, так как для меня важно заработать на заказе не только деньги, но и репутацию отличного исполнителя.
2. Корректировки
Спокойно отношусь ко всем правкам и по возможности принимаю во внимание.
3.Основное в работе
Умею анализировать данные и делать вывод в четкой и понятной форме.
Занимаюсь рерайтингом . Все выполню в сроки и с уникальностью в 70-90%.