mary_create

Привет! Меня зовут Мария, я занимаюсь созданием дизайнов, логотипов, иконок, презентаций .Владею навыками работы в Adobe Photoshop и Illustrator. Также рисую на графическом планшете.

Ищу работу для развития и усовершенствования уже имеющихся навыков, получения новых, самореализации, и финансового заработка.

В своей работе я придерживаюсь:

1. Внимательность к деталям

Я с особой тщательностью подхожу к выполнению работы, так как для меня важно заработать на заказе не только деньги, но и репутацию отличного исполнителя.

2. Корректировки

Спокойно отношусь ко всем правкам и по возможности принимаю во внимание.

3.Основное в работе

Умею анализировать данные и делать вывод в четкой и понятной форме.

Занимаюсь рерайтингом . Все выполню в сроки и с уникальностью в 70-90%.