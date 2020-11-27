kasatkina_k

Ксения kasatkina_k

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Упакую ваш бизнес быстро и качественно.

Здравствуйте!

Меня зовут Ксения, я графический дизайнер, дизайнер сайтов на Tilda.

Основные направления моей работы, это:

-логотипы

-фирменный стиль

-иллюстрации

Также занимаюсь дизайном и версткой современных продающих сайтов на Tilda.

Мое портфолио: https://www.behance.net/kkasatkina207a

Instagram: https://instagram.com/kasatkina_concept?igshid=u5cvxmpav5zr

Контакты: [email protected]

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Портфолио

Отзывы заказчиков

xarlamowa
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Придумать название сайта
Благодарю за участие! предложили лучший вариант.
Четко поставлена задача, быстрая оплата! Буду рада сотрудничать вновь!
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