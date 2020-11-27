Упакую ваш бизнес быстро и качественно.
Здравствуйте!
Меня зовут Ксения, я графический дизайнер, дизайнер сайтов на Tilda.
Основные направления моей работы, это:
-логотипы
-фирменный стиль
-иллюстрации
Также занимаюсь дизайном и версткой современных продающих сайтов на Tilda.
Мое портфолио: https://www.behance.net/kkasatkina207a
Instagram: https://instagram.com/kasatkina_concept?igshid=u5cvxmpav5zr
Контакты: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Благодарю за участие! предложили лучший вариант.
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, быстрая оплата! Буду рада сотрудничать вновь!