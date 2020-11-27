Упакую ваш бизнес быстро и качественно.

Здравствуйте!

Меня зовут Ксения, я графический дизайнер, дизайнер сайтов на Tilda.

Основные направления моей работы, это:

-логотипы

-фирменный стиль

-иллюстрации

Также занимаюсь дизайном и версткой современных продающих сайтов на Tilda.

Мое портфолио: https://www.behance.net/kkasatkina207a

Instagram: https://instagram.com/kasatkina_concept?igshid=u5cvxmpav5zr

Контакты: [email protected]