Создать логотип для компании.

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка129 просмотров
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Создать лого для производственной компании. Лого должен иметь отсылку к деятельности компании,а так же быть пригодным для нанесения на трафарет.

Все подробности напишу в личку.

3 года назад
Manager_2015
Вероника 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladislavles9999
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
5 дней
Сотрудничала с Владиславом по проекту создания лого для производственной компании. Сотрудничество началось с заполнения брифа. После,Владислав, представил несколько вариантов на выбор. В процессе сотрудничества он был корректен и терпелив,я нечасто могла заходить на сайт для ведения диалогов в силу своей занятости. После внесения корректировок в проект логотипа,он довольно быстро внёс все изменения. В целом, сложилось приятное впечатление от сотрудничества с Владиславом. Он не только Вас слышит,но и исполняет. Спасибо.
Заполненный бриф, четкие комментарии и понятные правки. Приятно было поработать. Спасибо!
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