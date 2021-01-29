Создать логотип для компании.

Сотрудничала с Владиславом по проекту создания лого для производственной компании. Сотрудничество началось с заполнения брифа. После,Владислав, представил несколько вариантов на выбор. В процессе сотрудничества он был корректен и терпелив,я нечасто могла заходить на сайт для ведения диалогов в силу своей занятости. После внесения корректировок в проект логотипа,он довольно быстро внёс все изменения. В целом, сложилось приятное впечатление от сотрудничества с Владиславом. Он не только Вас слышит,но и исполняет. Спасибо.