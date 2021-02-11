Здравствуйте Анастасия.

Нам нужен дизайн логотипа, а так же позже дизайн сайта и весь фирменный стиль. Но начать с логотипа хотим.

Мы создаем новый проект, называется Ра-Свет новой жизни.

Пока дизайн сайта выглядит так. Наверху типа логотип... Это все нужно будет менять.

Логотип нужен скорее т.к. есть еще ютуб канал и соцсети. Туда тоже нужно будет в одном стиле все сделать. Если Вас заинтересует наш заказ и мы найдем общий язык.

Тематика - саморазвитие, осознанность, медитации, счастье.

И какие цены?

Хорошего вечера )