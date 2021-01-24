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Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок239 просмотров
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Логотип для лендинга. 

3 года назад
ElviraMin8
Эльвира 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Acapppurce
Дмитрий 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1
1 день
Очень хороший заказчик, Тз чёткое и внятное. Мы сразу нашли общий язык и быстро сработались, был бы рад поработать с вами ещё раз. В общем - рекомендую!