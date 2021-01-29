Александра Тюменёва tumeneva1252tumeneva1252
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Логотип, фирменный стиль
Я студентка Политехнического университета, учусь на 3 курсе по направлению графический дизайн. Есть отчетливое понимание композиции, колористики, верстки.Есть художественный вкус и умение помочь заказчику ЭФФЕКТИВНЫМ дизайном. Сделаю ваш бизнес узнаваемым и ПРОДАВАЕМЫМ! Гарантирую, клиент останется довольным проделанной работой, потому что знаю пошаговую схему решения любой задачи. Ответственный дизайнер, не люблю опаздывать с подачей работы и не умею делать некачественно! Жду ваших заказов, чтобы реализовать самые интересные задумки!
Помните: хороший дизайн - это инструмент для получения денег, а не просто картинки!
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Портфолио
- Фирменный стиль для салона красоты "VitOk"80 просмотров
- Ребрендинг "ZEBRA BEAUTY STUDIO"63 просмотра
- "Музей Советской эпохи" фирменный стиль77 просмотров
- "Патрики ФильмФестиваль"55 просмотров