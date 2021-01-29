Логотип, фирменный стиль

Я студентка Политехнического университета, учусь на 3 курсе по направлению графический дизайн. Есть отчетливое понимание композиции, колористики, верстки.Есть художественный вкус и умение помочь заказчику ЭФФЕКТИВНЫМ дизайном. Сделаю ваш бизнес узнаваемым и ПРОДАВАЕМЫМ! Гарантирую, клиент останется довольным проделанной работой, потому что знаю пошаговую схему решения любой задачи. Ответственный дизайнер, не люблю опаздывать с подачей работы и не умею делать некачественно! Жду ваших заказов, чтобы реализовать самые интересные задумки!

Помните: хороший дизайн - это инструмент для получения денег, а не просто картинки!