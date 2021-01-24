Сделать лого и буклет

Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции. Ждём Ваши варианты!)