Сделать лого и буклет

Здравствуйте. Нужно разработать логотип для термоклейма по дереву ( размер клейма 10 х 30 мм). В лого должны присутствовать слова: Simon Woodtools или Simon Carving или Simon Woodcarving. Логотип должен быть оригинален, слова не обязательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Сделать логотип для завода. знак+текст
2) И разворот и обложку вот такого примерно печатного каталога http://www.energomera.ru/documentations/catalog/energomera_catalog_eo_6985.pdf
Указывайте оценку и сроки!
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