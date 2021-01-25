Нужен логотип для мобильных аксессуаров

$7
Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок529 просмотров
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Чтоб цвета логотипа были как на айфонах (ниже картинка)

Символ на логотипе, не принципиален, на вашу фантазию.

3 года назад
guest_16116715220017
3 года в сервисе
Был
3 года назад