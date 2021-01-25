Нужен логотип для мобильных аксессуаров

Нужен логотип для компании по изготовлению кухонных приборов.Лого должно быть текстовое, с идеей касательно тематики компании и без знака (только текст) Нужно сделать 3 варианта, указываете цену за них, сроки и примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чтоб цвета логотипа были как на айфонах (ниже картинка)
Символ на логотипе, не принципиален, на вашу фантазию.
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