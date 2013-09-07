Варианты оформления писем

Всем привет! Необходимо разработать дизайн листовки А4 или сделать в виде буклета. Это будет инструкция по нанесению наклеек на стену. Будет 2 стороны с текстом. Все самые важные моменты изложены в файле. Из основного, цвета примерно как на ...