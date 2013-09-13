Разработать концепцию наклеек на автомобиль

# 1 — $ 100

Есть авто - пежо боксер, белого цвета. Надо его обклеить фирменной атрибутикой.

Фирма занимается оптовой торговлей. Идея - реклама в местах нахождения потенциальных клиентов (например, у офиса поставщика). Т.е. машина должна обращать на себя внимание и четко и ясно доносить до потенциальных клиентов информацию. Т.е. машина-визитка.

Должны присутствовать телефоны, сайт и логотип компании. А также логотипы основных брендов, поставляемых компанией.

Коротко ассортимент можно описать так - люстры, бра, торшеры, розетки, выключатели, лампочки.

Нужна концепция прямо на фотографии машины, обклеиваем слевва, справа и сзади.

Как вариант - логотип и контакты на передних дверях.