Дизайн А4 плаката

Необходимо сделать шаблон плаката А4 по аналогии с приложенным файлом. Основные блоки указаны в комментариях. Цвет фона будет меняться в зависимости от типа чая или кофе:

Зеленый

Красный

Черный

Бирюзовый

Коричневый кофе

В общей сложности надо сделать около 100 плакатов, которые будут разными по тексту и цвету фона.

Указывайте стоимость за основной шаблон и за кланирование.