Дизайн упаковки (мыло ручной работы)

Дизайн продукцииЗавершен30 заявок389 просмотров
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1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются);

2) обработка фотографий для сайта (кол-во и стоимость обсуждаем по факту);

3) в формате word создана Брошюра с описанием, необходимо её сверстать аналогично уже сделанному буклету;

Просьба указывать срок выполнения работы, и стоимость услуг.

10 лет назад
smussysoap
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$60
3 дня
Виктория прекрасно выполнила свою работу! По ходу работы не раз вносились корректировки, они очень быстро отражались в проекте. Спасибо! Рекомендую для сотрудничества!
Все отлично! Спасибо!
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