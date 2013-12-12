Дизайн упаковки (мыло ручной работы)

1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются);

2) обработка фотографий для сайта (кол-во и стоимость обсуждаем по факту);

3) в формате word создана Брошюра с описанием, необходимо её сверстать аналогично уже сделанному буклету;

Просьба указывать срок выполнения работы, и стоимость услуг.