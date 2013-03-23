smussysoap

Кристина smussysoap

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн упаковки (мыло ручной работы)

    1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются); 2) обработка фотографий ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение группы vkontakte (мыло ручной работы)

    Есть группа вконтакте по продаже мыловаренной продукции, на данный момент практически не посещаема, наполненность порядка 45 человек. Задачи: 1) наполнение (дизайн страницы в группе), оформление; 2) продвижение группы (набор участников, а также ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Задача: 1) Разработать дизайн сайта-компании (продажа мыловаренной продукции). Есть структурная схема сайта: количество разделов, их ориентировочное расположение и наполнение. Необходимо разработать и предложить возможные варианты дизайна. По ходу работы будет необходимо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн упаковки (мыло ручной работы)
Все отлично! Спасибо!
Виктория прекрасно выполнила свою работу! По ходу работы не раз вносились корректировки, они очень быстро отражались в проекте. Спасибо! Рекомендую для сотрудничества!
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