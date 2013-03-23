smussysoap

1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются); 2) обработка фотографий ...
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- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть группа вконтакте по продаже мыловаренной продукции, на данный момент практически не посещаема, наполненность порядка 45 человек. Задачи: 1) наполнение (дизайн страницы в группе), оформление; 2) продвижение группы (набор участников, а также ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: 1) Разработать дизайн сайта-компании (продажа мыловаренной продукции). Есть структурная схема сайта: количество разделов, их ориентировочное расположение и наполнение. Необходимо разработать и предложить возможные варианты дизайна. По ходу работы будет необходимо ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
11 лет назад
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Виктория прекрасно выполнила свою работу! По ходу работы не раз вносились корректировки, они очень быстро отражались в проекте. Спасибо! Рекомендую для сотрудничества!