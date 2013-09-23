Раскрой упаковки

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок270 просмотров
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Надо сделать 3-4 раскроя упаковки под сувениры. Конструкция не сложная.

Исходные данные - размеры конечного изделия.

Детальнее опишу.

10 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$60
2 дня
Приятный в работе исполнитель. Сроки сжатые. Задача выполнена качественно и абсолютно верно.
Спасибо за проект и комфортное сотрудничество. Всё понравилось - четкое ТЗ, своевременная оплата.
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