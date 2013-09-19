Журнал продукции

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок239 просмотров
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Нужен журнал по детской анимации и шоу-программам. А конкретно нужен .psd файл А4 с отступами для пружины.

Макета 3

1. Макет

Главная страница

2. Макет

Внутренняя страница, где бы размешалась фотография аниматора или шоу программы, как минимум занимающая 70% пространства формата А4

3. Макет

Обратная сторона внутренней страницы, где бы кратко было описания аниматора или услуги.

4. Макет

Макет содержания журнала

5. Макет

Последней страницы- обложки...

6. Макет

Макет общих фотографий, где бы на страницу формата А4 по 6 - 8 фоток размешалось и возможно было бы описаия под фотки или сбоку от них ставить.

Фон может быть для всех по сути одинаковой, главное чтобы содержание информационное по структуре и уровню было привлекательным и красочным.

Основной клиент это мамы и организаторши, то есть женщины, журнал должен вызывать доброе чувство и желание сделать заказ.

Прошу, пишите цены, Заранее спасибо!

10 лет назад
Turkazad
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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