Журнал продукции

1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются); 2) обработка фотографий для сайта (кол-во и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен журнал по детской анимации и шоу-программам. А конкретно нужен .psd файл А4 с отступами для пружины.
Макета 3
1. Макет
Главная страница
2. Макет
Внутренняя страница, где бы размешалась фотография аниматора или шоу программы, как минимум занимающая 70% пространства формата А4
3. Макет
Обратная сторона внутренней страницы, где бы кратко было описания аниматора или услуги.
4. Макет
Макет содержания журнала
5. Макет
Последней страницы- обложки...
6. Макет
Макет общих фотографий, где бы на страницу формата А4 по 6 - 8 фоток размешалось и возможно было бы описаия под фотки или сбоку от них ставить.
Фон может быть для всех по сути одинаковой, главное чтобы содержание информационное по структуре и уровню было привлекательным и красочным.
Основной клиент это мамы и организаторши, то есть женщины, журнал должен вызывать доброе чувство и желание сделать заказ.
Прошу, пишите цены, Заранее спасибо!
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