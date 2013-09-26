Здравствуйте друзья! Есть интеллект-карта нужно из неё сделать две! Там 12 пунктов, нужно разделить так: 1) Первых 7 пунктов это первая карта. Сделать в виде звезды и назвать: "7 простых и эффективных способов продажи Информации" 2)Остальные 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Интересуют те дизайнеры, которые:
1. имеют опыт в полиграфии
2. умеют красиво выполнить дизайн листовок, буклетов, календарей ......
3. делают быстро
4. постоянно на связи
5. делают очень недорого, т.к. рынок у нас таков, что за дизайн платить особо заказчики не хотят
6. готовы к тому, что иногда заказчик (не я, а мой) теряется
О себе: представляю РА/типографию, заинтересован в постоянном сотрудничестве, фиксированные расценки.
Жду расценки, можно в личку.
- Похожие заказы
- $15Дизайн продукции11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно разработать 3 дизайнеров коробок для различных товаров . Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна листовка для печати Листовка нужна для печати формат a4 текст Арик подарил вам: ( мое фото) 50 грн. Для покупки статей для сайта. Как получить? 1.Перейти на сайт ProfitContent.biz 2. Ввести свою почту. ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужна визитка. В ней должно указываться следующее: 1. Название 2. Слоган 3. телефон 4. имейл 5. адрес веб сайта 6. значек (ВКонтакте) Id номер 7. адрес магазина тематика одежда. Нужно сделать, быстро и качественно. ВАЖНО! Нужно делать в корале Жду предложения, сразу озвучивайте сроки и ...Завершен10 лет назад
Требуется разработать внешний вид гарантийного сертификата + голографической наклейки/защитного тиснения. Приблизительный текст на сертификате в атаче. Обязательные данные на сертификате: - Логотип - Название сертификата крупно - Серийный номер сертификата - Защитное тиснение/голограмма - Защитный фон/бэкграунд - Текст который в атаче(кол-во текста ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Нужен дизайн флаера формата а4, сложенного втрое. На лицевой стороне - продающее предложение, на внутренних - товары с ценой. На задней стороне - контакты и условия сотрудничества. Простой, светлый стиль. От вас стоимость и сроки. Спасибо!Дизайн продукции27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен журнал по детской анимации и шоу-программам. А конкретно нужен .psd файл А4 с отступами для пружины. Макета 3 1. Макет Главная страница 2. Макет Внутренняя страница, где бы размешалась фотография аниматора или шоу программы, как минимум занимающая 70% пространства ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен концепт дизайн обложки книги поэзии. 2 стороны. В приложении подробное ТЗ, НО - примерное направление есть и приветствуется индивидуальное видение.Завершен10 лет назад
Есть фирменный стиль. Нужно сделать дизайн календаря перкидного и треугольника. В фирм. стиль добавить персонажа Моментальная постоплата.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо сделать 3-4 раскроя упаковки под сувениры. Конструкция не сложная. Исходные данные - размеры конечного изделия. Детальнее опишу.Завершен10 лет назад