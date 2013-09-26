Привет. Интересуют те дизайнеры, которые:

1. имеют опыт в полиграфии

2. умеют красиво выполнить дизайн листовок, буклетов, календарей ......

3. делают быстро

4. постоянно на связи

5. делают очень недорого, т.к. рынок у нас таков, что за дизайн платить особо заказчики не хотят

6. готовы к тому, что иногда заказчик (не я, а мой) теряется

О себе: представляю РА/типографию, заинтересован в постоянном сотрудничестве, фиксированные расценки.

Жду расценки, можно в личку.