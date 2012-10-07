Требуется художник-дизайнер

Приветствую!

Немного о нас:

Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате чего получаем уникальный и ни на что не похожий стиль - что является нашей визитной карточкой.

Наши требования:

1) Возраст, пол, цвет кожи - не важно!) Интересует только портфолио.

2) Создание цифровых изображений в векторной графике (или же в растровой, но в большом разрешении) на заданную тему.

3) Анализ других изображений на заданную тему

4) Предложение своего видения рисунка, если считаете, что нашей идеи чего-то не хватает

5) Простота в общении)

Предлагаем:

1) За каждое изображение от 2000 рублей.

2) Мгновенную оплату интернет валютой (яндекс деньги, веб мани и т.д.)

3) Свободный график работы

4) Работа у себя дома

П.С. если мы с Вами поладим, то о повышении заработка не беспокойтесь)

П.П.С. остальные детали после получения Вашего портфолио