Разыскивается иллюстратор экстра класса (вектор ). Задача — нарисовать (ТАКСУ) как лицо компании.
Требуется художник-дизайнер
Приветствую!
Немного о нас:
Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате чего получаем уникальный и ни на что не похожий стиль - что является нашей визитной карточкой.
Наши требования:
1) Возраст, пол, цвет кожи - не важно!) Интересует только портфолио.
2) Создание цифровых изображений в векторной графике (или же в растровой, но в большом разрешении) на заданную тему.
3) Анализ других изображений на заданную тему
4) Предложение своего видения рисунка, если считаете, что нашей идеи чего-то не хватает
5) Простота в общении)
Предлагаем:
1) За каждое изображение от 2000 рублей.
2) Мгновенную оплату интернет валютой (яндекс деньги, веб мани и т.д.)
3) Свободный график работы
4) Работа у себя дома
П.С. если мы с Вами поладим, то о повышении заработка не беспокойтесь)
П.П.С. остальные детали после получения Вашего портфолио
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