Нужно нарисовать 8 картинок в едином стиле, png, пример желаемого покажу. Размеры - 120x104px
Редизайн приложения ВКонтакте
Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не корректен".
Требуется выполнить редизайн игрового приложения в контакте (покер-рум: vk.com/app2795725). Верстка не нужна.
Требуется переделать дизайн абсолютно всех видимых пользователю страниц.
Единственное, чего не нужно делать, это переделывать все интерьеры игровых комнат, интерьер нужно будет нарисовать только один.
Повторяюсь для тех, кто уже захотел задать вопрос вроде: "Нужно ли разрабатывать логотип?" – редизайн ВСЕХ страниц и элементов, которые видит пользователь приложения
Необходимый уровень исполнения: высокий
Стиль: "художественный", то есть не нужно делать дизайн аля "корпоративный сайт", нужно нарисовать его, а не выполнить при помощи наложения стилей. Так же нужно выдержать тематику покера.
Пожелания: Необходим по настоящему красивый дизайн. Все элементы нужно нарисовать вручную (Без использования клипарта конечно же). Дизайн должен сделать покер-рум узнаваемым и запоминающимся. Мне не важно в какой цветовой гамме вы будите работать, главное чтобы вы делали это с душой.
Можете показать мне какие то интерфейсы в качестве примера (можно свои или чужие) и я скажу вам близко это по качеству и стилю к тому, что я хочу или нет.
В конце работы нужно будет сдать проект в PSD (аккуратная архитектура слоев, подписанная и упорядоченная).
В первую очередь буду отдавать предпочтение людям, у которых в портфолио есть подобные проекты. Так же смотрю на отзывы.
Главное в исполнителе: Профессионализм, чувство стиля, пунктуальность, вежливость
От себе: Всегда на связи, Не придирчив (После демонстрации эскизов, как правило правок с моей стороны вообще не бывает, так я всегда доверяю художнику и его идеям и полностью осознаю тот факт, что не мне учить художника рисовать), плачу всегда вовремя, заказы бывают часто, вежлив.
Не терплю: халтуру, срывы сроков по вине исполнителя или по своей вине (именно поэтому по своей вине срывов не допускаю).
Оплата: При большом портфолмо с похожими работами высокого уровня и большим количеством отзывов - поэтапно с предоплатой. При неубедительном портфолио и малом количестве положительных отзывов - поэтапно с пост-оплатой.
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