Добрый день. Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда). Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении). Особых изысков не требуется: С нас все ...
Нарисовать 4 локации
Для игры по мотивам Второй Мировой Войны, нужно нарисовать 4 локации размером 1500 на 500 пикс.
Стиль - реализм, лучше всего подойдет техника Matte-Painting (или 3д). Локации должны отражать атмосферу военного времени 40-ых. На локациях расположены функциональные здания (например: Штаб, ЗАГС, Ателье, Библиотека, Рынок, Банк, Почта).
Бюджет от вас.
Подробное описание и примеры локаций в игре отправлю отдельно.
Заявки фрилансеров
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