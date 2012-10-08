Создание серии картинок по типу инфографики (СПб)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки227 просмотров

Добрый день.

Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда).

Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении).

Особых изысков не требуется:

С нас все тексты, лого, могу дать исходники в фотошопе других картинок.

С вас:

- идея

- навыки фотошопа или других графических редакторов

Что потребуется:

Продумать инфографику, подобрать в инете фото в неплохом качестве, все структурировать и показать просто и понятно.

- разрешение картинки как в примере 1920х1440 (качество максимально)

- обязательно использование логотипа и названия блока (МоноБар)

Главное требование - скорость выполнения и способность сделать всю серию (около 10 инфографик)

Что жду:

- вашего предложения по цене с обоснованием (пока планирую 300 руб за одну картинку)

- прошу сделать 1 картинку-инфографику (можно по мотивам моих из примера), чтобы я могла быть уверена, что вы справитесь с работой.

Спасибо!

13 лет назад
tasha-eni
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать персонажа — вундеркинда

    Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка для акции

    Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&amp;set=a.346710745358429.95076.328294473866723&amp;type=1&amp;ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно сделать чертежи в Автокаде

    $50

    Сделать чертежи в аватокаде по эскизам срочно 4 чертежа простые формы Для расчета стоимости раскроя и непосредственно для резки файлы должны иметь следующие форматы: *.dxf, развертки в масштабе 1:1, в ...

    AutoCAD
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать другой чертёж

    $10

    Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал. Один - это вид сбоку, второй ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать заготовки для поздравительных писем

    Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов. Для совсем маленьких детей - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн приложения ВКонтакте

    Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется художник-дизайнер

    $100

    Приветствую! Немного о нас: Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате ...

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать открытку с Новым годом 2013

    $100

    Задача, разработать открытку для бизнес клиентов, партнеров с новым годом 2013. Оригинальную красивую неповторимую. Открытка будет отправляться от компании (веб студии), компаниям - клиентам, а так же физическим лицам.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад