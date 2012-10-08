Создание серии картинок по типу инфографики (СПб)

Добрый день.

Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда).

Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении).

Особых изысков не требуется:

С нас все тексты, лого, могу дать исходники в фотошопе других картинок.

С вас:

- идея

- навыки фотошопа или других графических редакторов

Что потребуется:

Продумать инфографику, подобрать в инете фото в неплохом качестве, все структурировать и показать просто и понятно.

- разрешение картинки как в примере 1920х1440 (качество максимально)

- обязательно использование логотипа и названия блока (МоноБар)

Главное требование - скорость выполнения и способность сделать всю серию (около 10 инфографик)

Что жду:

- вашего предложения по цене с обоснованием (пока планирую 300 руб за одну картинку)

- прошу сделать 1 картинку-инфографику (можно по мотивам моих из примера), чтобы я могла быть уверена, что вы справитесь с работой.

Спасибо!