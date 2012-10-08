Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...
Создание серии картинок по типу инфографики (СПб)
Добрый день.
Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда).
Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении).
Особых изысков не требуется:
С нас все тексты, лого, могу дать исходники в фотошопе других картинок.
С вас:
- идея
- навыки фотошопа или других графических редакторов
Что потребуется:
Продумать инфографику, подобрать в инете фото в неплохом качестве, все структурировать и показать просто и понятно.
- разрешение картинки как в примере 1920х1440 (качество максимально)
- обязательно использование логотипа и названия блока (МоноБар)
Главное требование - скорость выполнения и способность сделать всю серию (около 10 инфографик)
Что жду:
- вашего предложения по цене с обоснованием (пока планирую 300 руб за одну картинку)
- прошу сделать 1 картинку-инфографику (можно по мотивам моих из примера), чтобы я могла быть уверена, что вы справитесь с работой.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&set=a.346710745358429.95076.328294473866723&type=1&ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать чертежи в аватокаде по эскизам срочно 4 чертежа простые формы Для расчета стоимости раскроя и непосредственно для резки файлы должны иметь следующие форматы: *.dxf, развертки в масштабе 1:1, в ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал. Один - это вид сбоку, второй ...Завершен13 лет назад
Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов. Для совсем маленьких детей - ...Завершен13 лет назад
Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 8 картинок в едином стиле, png, пример желаемого покажу. Размеры - 120x104pxИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую! Немного о нас: Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате ...Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Разыскивается иллюстратор экстра класса (вектор ). Задача — нарисовать (ТАКСУ) как лицо компании.Завершен13 лет назад
- $100
Задача, разработать открытку для бизнес клиентов, партнеров с новым годом 2013. Оригинальную красивую неповторимую. Открытка будет отправляться от компании (веб студии), компаниям - клиентам, а так же физическим лицам.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад