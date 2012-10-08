Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&set=a.346710745358429.95076.328294473866723&type=1&ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...
Нарисовать персонажа — вундеркинда
Надо нарисовать персонажа - вундеркинда.
Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом.
Не то мальчик, не то девочка.
Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке карандашом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать чертежи в аватокаде по эскизам срочно 4 чертежа простые формы Для расчета стоимости раскроя и непосредственно для резки файлы должны иметь следующие форматы: *.dxf, развертки в масштабе 1:1, в ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал. Один - это вид сбоку, второй ...Завершен13 лет назад
Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов. Для совсем маленьких детей - ...Завершен13 лет назад
Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 8 картинок в едином стиле, png, пример желаемого покажу. Размеры - 120x104pxИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую! Немного о нас: Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате ...Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Разыскивается иллюстратор экстра класса (вектор ). Задача — нарисовать (ТАКСУ) как лицо компании.Завершен13 лет назад
- $100
Задача, разработать открытку для бизнес клиентов, партнеров с новым годом 2013. Оригинальную красивую неповторимую. Открытка будет отправляться от компании (веб студии), компаниям - клиентам, а так же физическим лицам.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт test1.auto.bz, на нем есть задний серый фон. Надо сделать такую же серую картинку только по тематики сайта krosbieco.ru все материалы что там есть с использованием серого и цветов что в логотипе, так же ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад