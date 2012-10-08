Картинка для акции

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок174 просмотра

Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&set=a.346710745358429.95076.328294473866723&type=1&ref=nf/

Замысел рекламной компании:

Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение мастер-класса. Два бесплатных посещения.

13 лет назад
olgadavidchuk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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