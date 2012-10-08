Растровые изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix ...
Разработка персонажей, создание иллюстраций
1. Разработать 3-4 персонажа. Это должны быть дети 4-5 лет разного пола и типажа. Персонажи должны быть милыми, яркими и интересными для ребенка, вызывать позитивные эмоции. Никаких животных или одушевленных предметов.
2. Создать иллюстрации на основе разработанных персонажей (всего 33 иллюстрации).
Задача в иллюстрации - изобразить максимально понятно, как выполняется физическое упражнение, поэтому в изображении персонажа важна его физиологичность. Это однако не означает необходимости точно прорисовывать анатомический атлас, но нужно иметь в виду, что диспропорции могут помешать восприятию. Также поскольку дети на иллюстрациях будут заниматься физической активностью, они должны быть соответственно одеты.
На каждой иллюстрации будет изображен ребенок, выполняющий упражнение. При этом, по рисунку должна быть понятна техника выполнения. Обязательно - схематичный фон (пляж, полянка, комната и т.п.), а также предмет/образ, соответствующий названию упражнения.
Выбор исполнителя будет осуществляться комплексно, исходя из:
- портфолио/тестового наброска
- предложенных сроков
- стоимости всей работы
Пожалуйста, откликаясь на проект, кроме ссылки на портфолио (идеально, если у вас есть подобные работы или возможность и желание сделать набросок по проекту - чтобы было понятно ваше видение персонажа), указывайте примерные сроки и стоимость проекта.
С успешным кандидатом возможно дальнейшее сотрудничество, в т.ч. по иллюстрированию, верстке и графическому дизайну. Позже потребуется много верстки, разработка логотипа и упаковки, веб-дизайн и ряд других задач по этому проекту. Так что если вы это все умеете, пожалуйста, не забудьте упомянуть об этом.
На все вопросы с удовольствием отвечу в комментариях или лично по почте/скайпу/личным сообщениям. Значимые вопросы дополнят описание проекта.
Заранее спасибо за ваше время и отклики.
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