Для детского приложения требуется создать векторные иллюстрации (мальчик и девочка). Персонажи должны быть без одежды (без изображения причинных мест). Также для созданных персонажей необходим комплект одежды (каждый предмет отдельно) для возможности пошагового "одевания" героев. Перечень ...
Необходимо нарисовать схему проезда
Необходима схема проезда до офиса.
Схема нужна будет в двух вариантах - в цветном (для сайта) и в черно-белом - для распечатки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Разработать 3-4 персонажа. Это должны быть дети 4-5 лет разного пола и типажа. Персонажи должны быть милыми, яркими и интересными для ребенка, вызывать позитивные эмоции. Никаких животных или одушевленных предметов. ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Растровые изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле. Сюжеты: 1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель ...Завершен13 лет назад
Для игры по мотивам Второй Мировой Войны, нужно нарисовать 4 локации размером 1500 на 500 пикс. Стиль - реализм, лучше всего подойдет техника Matte-Painting (или 3д). Локации должны отражать атмосферу ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день. Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда). Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении). Особых изысков не требуется: С нас все ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...Закрыт13 лет назад
Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&set=a.346710745358429.95076.328294473866723&type=1&ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал. Один - это вид сбоку, второй ...Завершен13 лет назад
Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов. Для совсем маленьких детей - ...Завершен13 лет назад