Всё что я делаю - я делаю с душой и в точные сроки:)

Здравствуйте! Я - художник-иллюстратор.

Имею опыт работы:

- рисование иллюстраций на разную тематику;

- создание иконок для браузерных игр;

- коллажирование в поздравительных открытках;

- создание логотипов;

- создание дизайна для сайта.

Готова к долгому сотрудничеству на основе удаленной работы.

Иллюстрации создаю как векторные, так и растровые (по выбору заказчика).

Что я могу создать для Вас:

-открытки

-визитки

-календари (квартальные, настольные и др.)

-иконки (для игр и приложений)

-иллюстрации

-листовки

-бланки

-логотипы

-шапку для сайта и многое другое!

За творческие проекты возьмусь с больший удовольствием!

Мобильный (Украина):+380999530545; +380633236308.

Победа в конкурсе:

http://www.weblancer.net/contests/440546.html