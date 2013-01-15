Всё что я делаю - я делаю с душой и в точные сроки:)
Здравствуйте! Я - художник-иллюстратор.
Имею опыт работы:
- рисование иллюстраций на разную тематику;
- создание иконок для браузерных игр;
- коллажирование в поздравительных открытках;
- создание логотипов;
- создание дизайна для сайта.
Готова к долгому сотрудничеству на основе удаленной работы.
Иллюстрации создаю как векторные, так и растровые (по выбору заказчика).
Что я могу создать для Вас:
-открытки
-визитки
-календари (квартальные, настольные и др.)
-иконки (для игр и приложений)
-иллюстрации
-листовки
-бланки
-логотипы
-шапку для сайта и многое другое!
За творческие проекты возьмусь с больший удовольствием!
Мобильный (Украина):+380999530545; +380633236308.
Победа в конкурсе:
Портфолио
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- Jnetwork165 просмотров
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- Иллюстрация172 просмотра
- Иллюстрация к книге197 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Смолова Наталья при выполнения работы учла все требования, которые были описаны в техническом задании. Всегда на связи и оперативно отвечает на пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Людмила - как замечательный человек, так и прекрасный заказчик. Своевременная оплата и приятные эмоции от общения. С удовольствием сотрудничала бы с ней и в будущем!