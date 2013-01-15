Espirit

Смолова Наталия Espirit

 
29 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Всё что я делаю - я делаю с душой и в точные сроки:)

Здравствуйте! Я - художник-иллюстратор.

Имею опыт работы:

- рисование иллюстраций на разную тематику;

- создание иконок для браузерных игр;

- коллажирование в поздравительных открытках;

- создание логотипов;

- создание дизайна для сайта.

Готова к долгому сотрудничеству на основе удаленной работы.

Иллюстрации создаю как векторные, так и растровые (по выбору заказчика).

Что я могу создать для Вас:

-открытки

-визитки

-календари (квартальные, настольные и др.)

-иконки (для игр и приложений)

-иллюстрации

-листовки

-бланки

-логотипы

-шапку для сайта и многое другое!

За творческие проекты возьмусь с больший удовольствием!

Мобильный (Украина):+380999530545; +380633236308.

Победа в конкурсе:

http://www.weblancer.net/contests/440546.html

HTMLШапка для сайта
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Отзывы заказчиков
Stenly_27
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать иллюстрацию к тексту
Смолова Наталья при выполнения работы учла все требования, которые были описаны в техническом задании. Всегда на связи и оперативно отвечает на пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Людмила - как замечательный человек, так и прекрасный заказчик. Своевременная оплата и приятные эмоции от общения. С удовольствием сотрудничала бы с ней и в будущем!
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