Нужна иллюстрация на ДР компании

Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...