Перерисовать персонажа для сайта

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Закрыт19 заявок295 просмотров

На сайте есть 4 раздела. Картинка в приложении.

Надо перерисовать персонажа девочку на мальчика.

Главное - смена персонажа и сохранить смысл рисунков в табах.

Точная копия не требуется.

Мальчика надо срисовать с фотографии. Фото в приложении.

13 лет назад
srz
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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