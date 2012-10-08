Сделать презентацию в PowerPoint

план презентации во вложении. все что выделено желтым цветом надо подобрать картинки или фото.

и все оформить в виде логических блоков.

также в данную презентацию добавить : как мы делаем наш сок. архивных файл содержит фото

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