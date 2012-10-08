Сделать презентацию в PowerPoint

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок232 просмотра

план презентации во вложении. все что выделено желтым цветом надо подобрать картинки или фото.

и все оформить в виде логических блоков.

также в данную презентацию добавить : как мы делаем наш сок. архивных файл содержит фото

Оплата по факту исполнения.

от вас цена и срок исполнения

PowerPoint
13 лет назад
kartuz-d
Дмитрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров