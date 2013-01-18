Отрисовать в векторе дорожную карту района

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Завершен23 заявки257 просмотров

Нужно отрисовать дорожную карту района в кривых. Срочно!

Карта примерно такая, только красивая - http://stavtravel.ru/1/predgorn.gif

Цена вопроса?

13 лет назад
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Работать с Мариной легко и приятно. Отлично отрисованная карта, быстрые правки, аккуратное отношение к заказу. Спасибо!
Хороший, добросовестный заказчик. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь ещё! =)

Заявки фрилансеров

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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