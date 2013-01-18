Требуется разработать картинку для оригинального держателя для чайного пакетика для кафе на основе их логотипа, примеры можно посмотреть на сайте cupoffame.ru. Естественно стиль копировать не нужно. В приложении архив с файлами: ...
Отрисовать в векторе дорожную карту района
Нужно отрисовать дорожную карту района в кривых. Срочно!
Карта примерно такая, только красивая - http://stavtravel.ru/1/predgorn.gif
Цена вопроса?
Выбранный исполнитель
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