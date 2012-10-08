Внести изменения в оригинал

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Вот что требуется сделать:

( Adobe Photoshop)

шаг 1 убираем дымок, блюдце и ручку у чашки

шаг 2 кладем в чашку одноразовый пакетик и добавляем классическую ручку к чашке (в форме "уха")

шаг 3 добавляем льющуюся в чашку струю кипятка, и немного кипятка в чашку

Прислать исходники в формате Adobe Photoshop

13 лет назад
Simurg
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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