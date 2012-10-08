Для аптечной сети необходимо создать имидж-героя. Прорисовка от руки (тушь, цвет) либо анимашка. Цель отделится от конкурентов использующих в своих рекламных материалах фотографии (часто из фотобанков). Требования к персонажу: 1) Мы хотим, чтобы ...
Изображение, обои для заставки
Нужно нарисовать изображение заставку. Материалы предоставлю. Подробнее при переписке.
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