Создание имидж-героя

Для аптечной сети необходимо создать имидж-героя. Прорисовка от руки (тушь, цвет) либо анимашка. Цель отделится от конкурентов использующих в своих рекламных материалах фотографии (часто из фотобанков).

Требования к персонажу:

1) Мы хотим, чтобы наш персонаж отражал низкую ценовую политику ( об этом уже нельзя писать прямо), по сути это его главная задача.

2) Мы хотим, чтобы персонаж был позитивным и воспринимаемым широким спектром потребителей.

3) Мы хотим чтобы созданный единожды имидж-герой, в различных макетах был разным, (посему нам не выгодно «кидать» художника)

4) Персонажем может быть ( это наши идеи, приветствуются и ваши, но учтите, что это фарм-рынок и особого креатива не нужно, скорее приятно-красиво-понятно-консервативно):

• Свинка (ассоциация с копилкой)

• Кошелек (ассоциация с экономией)

• Девушка фармацевт лет 30-ти с чашей весов на них символично показать цена=широкий ассортимент

• Ваш вариант.