2 простых рисованных персонажа

Здравствуйте! Нужны 2 рисованных персонажа:

1. Смешной лысоватый толстенький мужичок – «бочонок» с хитрым прищуром, протягивающий одну ладонь к зрителю (а ладонь – волосатая, «меховая»), а другой рукой придерживающий стоящий на земле большой мешок с символом $. Назовем персонажа – «Продюсер с мешком бабла и мохнатой лапой»

2. На персонажа №1 одеваем недостающее для Деда Мороза : На мохнатую лапу – рукавицу. Шапка, белая борода и усы, красное одеяние в пол, валенки и посох в руку с рукавицей.

Нужен очень схематичный рисунок, можно ч/б. Главное, чтоб персонажи прикольные, забавные получились.

Надо сделать быстро, сегодня. Бюджет 300 р.