2 простых рисованных персонажа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки244 просмотра

Здравствуйте! Нужны 2 рисованных персонажа:

1. Смешной лысоватый толстенький мужичок – «бочонок» с хитрым прищуром, протягивающий одну ладонь к зрителю (а ладонь – волосатая, «меховая»), а другой рукой придерживающий стоящий на земле большой мешок с символом $. Назовем персонажа – «Продюсер с мешком бабла и мохнатой лапой»

2. На персонажа №1 одеваем недостающее для Деда Мороза : На мохнатую лапу – рукавицу. Шапка, белая борода и усы, красное одеяние в пол, валенки и посох в руку с рукавицей.

Нужен очень схематичный рисунок, можно ч/б. Главное, чтоб персонажи прикольные, забавные получились.

Надо сделать быстро, сегодня. Бюджет 300 р.

13 лет назад
ulight
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстрый, исполнительный, легко идет на контакт и молниеносно исправляет недочеты. Очень доволен и рекомендую.
Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Как исполнитель, всем доволен!

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claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад