Иллюстрации для меню сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок172 просмотра

Здраствуйте. Мне для меню сайта нужны иллюстрации. Что то вроде... http://screencloud.net/v/fdzq

Только за место холодильников и стиральных машинок будут предложения о продаже спутниковых тарелок.

Жду ваши предложения по цене и срокам.

13 лет назад
joseperez
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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