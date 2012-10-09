Коллеги, привет! Нужен дизайн для полиграфии буклета - А4, свернутый в 3 раза, завернутый внутрь. Вообщем, станадртные. Буклеты для презентации компании на выставке. Есть исходники презентации, логотипа, фирменного стиля, дизайн ...
Иллюстрации для меню сайта
Здраствуйте. Мне для меню сайта нужны иллюстрации. Что то вроде... http://screencloud.net/v/fdzq
Только за место холодильников и стиральных машинок будут предложения о продаже спутниковых тарелок.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
На сайте есть 4 раздела. Картинка в приложении. Надо перерисовать персонажа девочку на мальчика. Главное - смена персонажа и сохранить смысл рисунков в табах. Точная копия не требуется. Мальчика надо срисовать ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Вот что требуется сделать: ( Adobe Photoshop) шаг 1 убираем дымок, блюдце и ручку у чашки шаг 2 кладем в чашку одноразовый пакетик и добавляем классическую ручку к чашке (в форме "уха") ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать изображение заставку. Материалы предоставлю. Подробнее при переписке.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для аптечной сети необходимо создать имидж-героя. Прорисовка от руки (тушь, цвет) либо анимашка. Цель отделится от конкурентов использующих в своих рекламных материалах фотографии (часто из фотобанков). Требования к персонажу: 1) Мы хотим, чтобы ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт13 лет назад
план презентации во вложении. все что выделено желтым цветом надо подобрать картинки или фото. и все оформить в виде логических блоков. также в данную презентацию добавить : как мы делаем наш сок. архивных ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно отрисовать дорожную карту района в кривых. Срочно! Карта примерно такая, только красивая - http://stavtravel.ru/1/predgorn.gif Цена вопроса?Завершен13 лет назад
- $50
Требуется разработать картинку для оригинального держателя для чайного пакетика для кафе на основе их логотипа, примеры можно посмотреть на сайте cupoffame.ru. Естественно стиль копировать не нужно. В приложении архив с файлами: ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуется разработать иллюстрацию и сделать из нее несколько статичных баннеров. тз в приложении.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна иллюстрация, как на эскизе. На последнем манго должно быть изогнутым как на фото. Размер по ширине 640 пикселей. Сделать на картинке водяной знак из лого. Бюджет 600 рублей (19$).Завершен13 лет назад