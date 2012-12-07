Дизайн буклета для сайта климатической фирмы

Коллеги, привет!

Нужен дизайн для полиграфии буклета - А4, свернутый в 3 раза, завернутый внутрь. Вообщем, станадртные.

Буклеты для презентации компании на выставке.

Есть исходники презентации, логотипа, фирменного стиля, дизайн сайта информацию оттуда брать.

Буклет будет почти все данные брать из презентации.

Делать в кореле.

Нужно срочно.

Пишите цену и сроки. Все данные вышлю выбранному исполнителю. Выбирать исполнителя буду сегодня до 18:00.

Чтобы завтра до 17:00 получить результат, за выхи отладить, и в пнд уже нужен полностью готовый макет.