На сайте есть 4 раздела. Картинка в приложении. Надо перерисовать персонажа девочку на мальчика. Главное - смена персонажа и сохранить смысл рисунков в табах. Точная копия не требуется. Мальчика надо срисовать ...
Дизайн буклета для сайта климатической фирмы
Коллеги, привет!
Нужен дизайн для полиграфии буклета - А4, свернутый в 3 раза, завернутый внутрь. Вообщем, станадртные.
Буклеты для презентации компании на выставке.
Есть исходники презентации, логотипа, фирменного стиля, дизайн сайта информацию оттуда брать.
Буклет будет почти все данные брать из презентации.
Делать в кореле.
Нужно срочно.
Пишите цену и сроки. Все данные вышлю выбранному исполнителю. Выбирать исполнителя буду сегодня до 18:00.
Чтобы завтра до 17:00 получить результат, за выхи отладить, и в пнд уже нужен полностью готовый макет.
Выбранный исполнитель
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