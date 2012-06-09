Перегнать букву в вектор (AI)

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Завершен11 заявок177 просмотров

Необходимо перегнать букву D с приложенного изображения в вектор (Adobe Illustrator).

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень быстрое, качественное и детальное выполнение работы. Рекомендую!
Спасибо за проект! Очень доволен сотрудничеством. Четкий, пунктуальный и грамотный заказчик. Очень приятно работать - всегда на связи и, что очень важно, знает, что ему нужно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад