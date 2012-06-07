Фоновые рисунки для приложения Windows Phone

Нужен набор фоновых рисунков для приложения Windows Phone: 1 стандартный фон, несколько фонов для Pivot и несколько - для Panorama

ВАЖНО! Эти фоны подкладыаются под приложение, т.е. поверх них должен хорошо читаться белый текст. Основные принципы - минимализм и Metro Design.

О проекте - http://www.moyuniver.ru

Стандартный фон для главного меню и простых страниц - высота 800, ширина - минимум 600

Pivot - каталог предметов

Panorama - личный кабинет (мои предметы и тесты), страница предмета (вопросы, тесты, преподаватели), результаты пройденного теста

+ страница тестирования (процесс сдачи теста)

Здесь интересует:

1. цена / сроки стандартного фона размером 800 по высоте и минимум 600 по ширине

2. цена / сроки всего проекта (после утверждения стандартного фона)

Полное портфолио не интересует, имеет смысл оставлять ссылки только на похожие работы