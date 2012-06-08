Необходимо создать фон для резюме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок359 просмотров

Необходимо создать несколько фонов для резюме для разных специальностей (10-15). В дальнейшем кол-ция фонов будет пополняться, отсюда постоянная работа. Специальности исполнитель выбирает сам. Что должно примерно в итоге получиться смотрите в архиве. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ.

13 лет назад
vaxta55
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад