Растаман и кусты конопли, детально отрисованные

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка320 просмотров

Требуется рисунок формата А5, растаман в кустах конопли, детальная отрисовка, вплоть до листика, набросок пришлю.

13 лет назад
weedy71
Види 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rafaelart
Рафаэль 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Всё чотко!! очень доволен!! и сроки и качество на отлично!!!!
Отличный заказчик! Задачу формулирует четко, конкретно знает чего хочет. Оплату произвел без задержек.

Заявки фрилансеров

rafaelart
Рафаэль 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад