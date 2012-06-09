Иллюстрации для статей

Добрый день.

Для каждой статьи из раздела необходимо сделать по 2–3 иллюстрации.

Все иллюстрации должны быть выполнены в едином стиле.

Формат картинок: либо отрисовка в соответствии с содержимым статьи, либо нужно искать подходящие картинки в интернете и как-то их стилизовать, либо стилизовать уже имеющиеся иллюстрации.

Жду ваших предложений, спасибо