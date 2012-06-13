Нужно дорисовать картинки.

Наилучшие впечатления от сотрудничества. Георгий дает конкретное задание к исполнению уже в рамках проекта, что позволяет сразу оценить возможности и варианты реализации задания. Он прекрасно разбирается в необходимом объеме и стоимости работы. Что дает возможность вместе выбрать оптимальный вариант исполнения. Всегда на связи, потому согласования не затягиваются во времени. А значит проект будет выполнен в короткий срок и оплачен сразу после утверждения. Всем рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Георгий. Успехов во всем! С уважением, Алла.