Нужно дорисовать картинки.

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Завершен22 заявки289 просмотров

Есть 8 картинок с сайта http://belladress.ru/ (см прикрепленный файл). Компания устраивает акцию. Нужно разместить информацию на правой стороне картинки. Текст для акции "Внимание Акция! Скидки до 10% на всю летнюю коллекцию с 15 июня по 15 июля."

Жду предложений.

13 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
Наилучшие впечатления от сотрудничества. Георгий дает конкретное задание к исполнению уже в рамках проекта, что позволяет сразу оценить возможности и варианты реализации задания. Он прекрасно разбирается в необходимом объеме и стоимости работы. Что дает возможность вместе выбрать оптимальный вариант исполнения. Всегда на связи, потому согласования не затягиваются во времени. А значит проект будет выполнен в короткий срок и оплачен сразу после утверждения. Всем рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Георгий. Успехов во всем! С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад