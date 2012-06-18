Коллаж на тему путешествия

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок397 просмотров

Сценарий примерно такой: взгляд от первого лица, как смотрит человек, сидящий за столом на предмет, который лежит на нём. На столе лежит карта, условная, без привязки к местности: улицы, вода, пересечения. Векторная, очень простая...

Все подробности и примерный сценарий в файле.

Укажите на примерный стиль, в каком сможете сделать. Спасибо заранее!

13 лет назад
estada
Петр 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

BEE-EVIL
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$18
2 дня
Спасибо, Наташа! Все быстро, качественно, красиво, без лишних вопросов. Короче, как надо. 10 баллов!
Отлично друг друга поняли, все на высшем уровне!! Оплата моментальная, спасибо!

Заявки фрилансеров

BEE-EVIL
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад