Коллаж на тему путешествия

Сценарий примерно такой: взгляд от первого лица, как смотрит человек, сидящий за столом на предмет, который лежит на нём. На столе лежит карта, условная, без привязки к местности: улицы, вода, пересечения. Векторная, очень простая...

Все подробности и примерный сценарий в файле.

Укажите на примерный стиль, в каком сможете сделать. Спасибо заранее!