Смешные рисунки для баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок830 просмотров
#1$50

Сайт — математический тренажер для школьников. Основная идея — математика весело.

Баннер — слайдер. 4 смены картинки.

Всего требуется 4 комичные фигуры, связанные с обучением матетатике. Но для победы в конкурсе необходимо нарисовать одну фигуру. В дальнейшем победитель получит заказ на оставшиеся рисунки.

Видятся учителя, но могут быть в том числе и ученики.

Из представленных на макетах фигур нравится носатый профессор, нужно что-то в этом стиле, например, учитель (ница) вскакивающая со стула с подложенной кнопкой, или учитель спиной к нам пишет что-то на доске, а на спине у него бумажка с какой-нибудь нарисованной рожицей.

Целевая аудитория сайта — подростки, поэтому не должно быть никаких слащавых картинок.

По размеру картинка должна вписываться в представленный баннер. Фигуры могут вылезать за размеры плашки, но надпись должна умещаться.

Стиль, в котором нарисован молодой человек, учительница в приложенных макетах не приветствуется, слишком слащавый. 2 профессора и пацан — это хорошо.

Для того, чтобы вас выбрали в качестве исполнителя дальнейшего проекта достаточно нарисовать одну любую картинку и иметь в запасе идеи для остальных трех.

13 лет назад
bogdarik
Марина 
53 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Ксения как всегда отлично поняла, что нужно. С удовольствием продолжаем сотрудничество.
Все прошло гладко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1