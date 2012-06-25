Смешные рисунки для баннера

# 1 — $ 50

Сайт — математический тренажер для школьников. Основная идея — математика весело.

Баннер — слайдер. 4 смены картинки.

Всего требуется 4 комичные фигуры, связанные с обучением матетатике. Но для победы в конкурсе необходимо нарисовать одну фигуру. В дальнейшем победитель получит заказ на оставшиеся рисунки.

Видятся учителя, но могут быть в том числе и ученики.

Из представленных на макетах фигур нравится носатый профессор, нужно что-то в этом стиле, например, учитель (ница) вскакивающая со стула с подложенной кнопкой, или учитель спиной к нам пишет что-то на доске, а на спине у него бумажка с какой-нибудь нарисованной рожицей.

Целевая аудитория сайта — подростки, поэтому не должно быть никаких слащавых картинок.

По размеру картинка должна вписываться в представленный баннер. Фигуры могут вылезать за размеры плашки, но надпись должна умещаться.

Стиль, в котором нарисован молодой человек, учительница в приложенных макетах не приветствуется, слишком слащавый. 2 профессора и пацан — это хорошо.

Для того, чтобы вас выбрали в качестве исполнителя дальнейшего проекта достаточно нарисовать одну любую картинку и иметь в запасе идеи для остальных трех.