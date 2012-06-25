Необходимо создать несколько фонов для резюме для разных специальностей (10-15). В дальнейшем кол-ция фонов будет пополняться, отсюда постоянная работа. Специальности исполнитель выбирает сам. Что должно примерно в итоге получиться смотрите в архиве. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ.
Смешные рисунки для баннера
Сайт — математический тренажер для школьников. Основная идея — математика весело.
Баннер — слайдер. 4 смены картинки.
Всего требуется 4 комичные фигуры, связанные с обучением матетатике. Но для победы в конкурсе необходимо нарисовать одну фигуру. В дальнейшем победитель получит заказ на оставшиеся рисунки.
Видятся учителя, но могут быть в том числе и ученики.
Из представленных на макетах фигур нравится носатый профессор, нужно что-то в этом стиле, например, учитель (ница) вскакивающая со стула с подложенной кнопкой, или учитель спиной к нам пишет что-то на доске, а на спине у него бумажка с какой-нибудь нарисованной рожицей.
Целевая аудитория сайта — подростки, поэтому не должно быть никаких слащавых картинок.
По размеру картинка должна вписываться в представленный баннер. Фигуры могут вылезать за размеры плашки, но надпись должна умещаться.
Стиль, в котором нарисован молодой человек, учительница в приложенных макетах не приветствуется, слишком слащавый. 2 профессора и пацан — это хорошо.
Для того, чтобы вас выбрали в качестве исполнителя дальнейшего проекта достаточно нарисовать одну любую картинку и иметь в запасе идеи для остальных трех.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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