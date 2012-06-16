Приватный проект для Татьяны Владимировны (deart)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки195 просмотров

Есть фотографии с девушкой необходимо перерисовать их карандашом.

13 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$31
7 дней
Спасибо большое за проделанную работу! Отличные рисунки 10 баллов )
Спасибо, Андрей. Интересная работа. Все вовремя, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад