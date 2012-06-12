Обложка имеется и нравится, но использовать (и тем более печатать) ее нельзя - как выяснилось, эта картинка защищена авторским правом. Нужно что-то аналогичное, практически такое же, но уникальное - выполненное "вручную" специально для этого проекта. ...
Сделать фон для презентаций
Темкатика ООН (использование логотипа ООН), что то полупрозрачное, в металлической или холодной голубой цветовой гамме - нужно три варианта, ничего не надо отрисовывать, просто взять логотип и с ним сделать три разных фона, быть может еще использовать здание для одного из фонов, все простое без наворотов, бюджет 100 р.
Актуально до 13 ч. по Москве.
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