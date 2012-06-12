Сделать фон для презентаций

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Темкатика ООН (использование логотипа ООН), что то полупрозрачное, в металлической или холодной голубой цветовой гамме - нужно три варианта, ничего не надо отрисовывать, просто взять логотип и с ним сделать три разных фона, быть может еще использовать здание для одного из фонов, все простое без наворотов, бюджет 100 р.

Актуально до 13 ч. по Москве.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

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