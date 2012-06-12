Сделать фон для презентаций

Темкатика ООН (использование логотипа ООН), что то полупрозрачное, в металлической или холодной голубой цветовой гамме - нужно три варианта, ничего не надо отрисовывать, просто взять логотип и с ним сделать три разных фона, быть может еще использовать здание для одного из фонов, все простое без наворотов, бюджет 100 р.

Актуально до 13 ч. по Москве.